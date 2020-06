Mehrheit der Eltern kennt Passwörter ihrer Kinder

Die Passwörter der Kinder sind laut einer Untersuchung für viele Eltern kein Geheimnis: Fast vier Fünftel (79 Prozent) der befragten Jugendlichen in Deutschland schützen ihre Computer, Tablets und Smartphones mit einem Passwort. Doch das hält die Eltern nicht ab. 59 Prozent der Jugendlichen geben zu, dass ihre Eltern alle oder einen Teil der Passwörter auf ihren Mobilgeräten kennen. Das ist das Ergebnis einer Online-Befragung des Marktforschungsunternehmens Research Now im Auftrag AVG, eines Anbieters für Antivirenprogramme.

Befragt wurden im Rahmen der Studie, die am Montag vorgestellt wurde, Jugendliche aus Deutschland, Australien, Brasilien, Kanada, Tschechien, Frankreich, Neuseeland, Großbritannien und den USA. Insgesamt nahmen rund 4000 Teenager zwischen 11 und 16 Jahren teil, in Deutschland waren es 515. Insgesamt gaben mehr als drei Viertel (78 Prozent) der Teenager an, Passwörter zu nutzen. 70 Prozent von ihnen gaben zu, dass ihre Eltern diese kennen - im Durchschnitt also noch mehr als in Deutschland.