"Men in Black"-Video zeigt Sicherheit im Flugzeug

13.08.2015

Die Fluglinie Air New Zealand hat ein Sicherheitsvideo erstellen lassen, das sich sehen lassen kann: Die Rugby-Nationalmannschaft und "Men in Black"-Schauspieler sind an Bord.

Für „ Men in Black Safety Defenders“ hat die neuseeländische Fluglinie das Rugby-Nationalteam All Blacks und weitere internationale Rugby-Größen ins Team geholt. Das Sicherheitsvideo bedient sich der Inspiration von „ Men in Black“. Auch der Schauspieler Rip Torn, der tatsächlich in „ Men in Black“ mitspielt, machte mit.