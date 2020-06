Microsoft produziert eigene Fernsehsendungen für Xbox One

Besitzer der Xbox One von Microsoft können auf der Spielekonsole bald speziell dafür produzierte Fernsehsendungen anschauen. Unter dem Namen Xbox Originals würden ab Juni Filme und Serien, Dokumentationen und Aufzeichnungen von Veranstaltungen angeboten, teilte Microsoft am Montag mit. Das Programm biete auch interaktive Elemente und nutze so die technischen Möglichkeiten der Spielekonsole.

Unter anderem wirken die bekannten Regisseure Ridley Scott und Steven Spielberg an dem neuen TV-Angebot mit, wie der US-Konzern mitteilte. Als erstes soll unter anderem eine Serie über Straßenfußballer ausgestrahlt werden sowie eine Dokumentation über die Suche nach tausenden Videospielen von Atari, die in einer Wüste in den USA vergraben wurden.