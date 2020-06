Microsoft stellt Manifest für "neues Arbeiten" vor

Moderne flexible Projektarbeit werde durch starre Hierarchien und Anwesenheitsregeln behindert. Statt klassischer 9to5-Jobs mit Anwesenheitspflicht sollen Mitarbeiter in der IT-Branche in virtuellen Teams an gemeinsamen Projekten arbeiten, egal, in welcher Zeitzone man sich gerade befindet.

PC-Arbeiter haben ihre Werkzeuge heutzutage außerdem bereits in ihren Hosen- und Aktentaschen – gemeint sind damit Smartphones und Laptops. Es sollte nichts dagegen sprechen, dass sich Arbeit und Freizeit miteinander vermischen, so Hübschen.