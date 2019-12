Ministerium blamiert sich: Apfelsaft enthält mehr Alkohol als Baileys

Grob verschätzt

Das kann doch nicht stimmen, haben sich manche Internetnutzer gedacht. Einer rechnet genauer nach und schreibt, ein Apfelsaft mit einem Alkoholgehalt von 0,5 Volumenprozent enthalte 1,25 Milliliter Alkohol. Ein Stamperl Baileys mit 17 Volumenprozent hingegen 6,8 Milliliter. „Schräg", schreibt ein anderer. „Da kann man ja nicht mal vermuten, dass sich jemand vertan hat (z.B. um eine Kommastelle). Das ist einfach komplett falsch und nicht nachvollziehbar."

Andere wiederum amüsieren sich über den Fauxpas: „Na dann bestell ich meinen Kindern im Restaurant jetzt ein Stamperl Baileys anstatt Apfelsaft, weils gesünder ist". Wiederum ein anderer will wissen, wieviel das in Gigabyte wäre und spricht dabei den Versprecher der Politikerin Ursula Stenzel an.

Schließlicht fasst ein Facebook-Nutzer mit einem Augenzwinkern zusammen: „Wennst eam aufmachst und a paar Wochen stehen lässt, wird's schon irgendwann stimmen".

Der Beitrag wurde inzwischen wieder entfernt.