Gewaltaufruf gegen Frauen nach Manspreading-Posting der Wiener Linien

Wiener Linien sprachlos

Diese hatten mit dem Spruch "Sei ein Ehrenmann und halt deine Beine zam!" zwei Tage zuvor via Social Media ein Posting veröffentlicht, mit dem sie das Bewusstsein für das sogenannte Manspreading schärfen wollten. Manspreading nennt man es, wenn sich Männer mit gespreizten Beinen ausbreiten und damit mehr als nur einen Sitzplatz für sich beanspruchen.

Der „Gegenentwurf“ beinhaltet, anders als das Posting der Wiener Linien, das kontrovers diskutiert wurde, einen Aufruf zu Gewalt gegen Frauen in öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien. „Wir würden so etwas seitens der Wiener Linien niemals machen. Aufrufe zu Gewalt gibt es nicht bei uns“, sagt Barbara Pertl, Pressesprecherin der Wiener Linien, im Gespräch mit der futurezone.

Mit im Bild auf Reddit ist das Logo der Wiener Linien. „Wir sind derzeit intern am abklären, ob wir rechtliche Schritte einleiten werden“, so Pertl. „Zu dem Posting selbst, fällt mir nichts ein. Ich kann mir nicht vorstellen, wer so reagiert.“