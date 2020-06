Misshandelter Tukan bekommt 3D-gedruckten Schnabel

In einem 3D-Drucker soll dann eine Prothese angefertigt werden. "Wir wissen noch nicht genau, welches Material sich am besten eignet. Infrage kommen verschiedene Plastikarten", sagt Fonseca. Ihre Firma Elementos 3D gehört zu den Pionieren der 3D-Drucktechnik in Costa Rica. Normalerweise fertigen die Mitarbeiter Architekturmodelle, medizinische Anschauungsobjekte und Industrieteile an. "Das Schicksal von Grecia bewegt das ganze Land. Da wollten wir helfen", sagt Fonseca.

Unklar ist noch, wie der künstliche Schnabel am Stumpf befestigt wird. Denkbar wäre, eine Platte anzubringen. Über eine Brücke könnte daran die Prothese befestigt werden. Vom Design dürfte abhängen, ob der Vogel die Hilfe akzeptiert.

In jedem Fall wird Grecia weitere Hilfe benötigen. Das einjährige Tier ist noch nicht ganz ausgewachsen, die Prothese muss also in Zukunft noch mehrmals angepasst werden. "Wir denken über ein flexibles Modell nach, das bei Bedarf verlängert werden kann", sagt Ingenieurin Fonseca.

Die futurezone veranstaltet im Übrigen am 19. März den 3D-Druck-Kongress print3Dfuture in Wien.