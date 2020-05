Spotify-Konkurrent Simfy am Ende

Die deutsche Spotify-Alternative Simfy steht vor dem Aus. Wie das Unternehmen selbst auf seiner Seite bekannt gibt, kann der Musik-Streaming-Dienst ab 1. Mai nur noch ein stark eingeschränkte Anzahl an Songs anbieten. Simfy führt dafür lizenzrechtliche Gründe an, was bedeutet, dass die großen Musikverlage ihre Titel von der Plattform entfernt haben. Schon Anfang des Jahres hatte Warner den eigenen Katalog von der Plattform nehmen lassen.