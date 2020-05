Musikdienst Spotify wehrt sich gegen Künstler-Kritik

Namhafte Musiker wie Talking-Heads-Sänger David Byrne und Radiohead-Frontmann Thom Yorke hatten zuletzt kritisiert, Streaming-Dienste wie Spotify machten mit einer niedrigen Entlohnung die Künstler arm. Spotify kontert, dass die Auszahlungen deutlich höher seien als bei klassischen Radiostationen oder Video-Streamingdiensten. Allerdings kann ein Angebot wie Spotify mit seiner breiten Auswahl von Millionen jederzeit verfügbarer Songs zum Abo-Tarif für viele Nutzer auch den Kauf von CDs oder Musikdownloads ersetzen.

Spotify rechnet in der auf einer neuen Künstler-Website veröffentlichten Statistik vor, an die Rechteinhaber sei seit der Gründung 2009 insgesamt eine Milliarde Dollar geflossen, davon die Hälfte in diesem Jahr. Das schwedische Unternehmen reiche etwa 70 Prozent seiner Einnahmen an die Urheber weiter.

Spotify hat nach jüngsten Angaben über 24 Millionen aktive Nutzer. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei über 430 Millionen Euro. Allerdings schrieb die Firma bisher Verluste - mit dem Anstieg der Nutzerzahlen steigen auch die Zahlungen an die Musikindustrie.