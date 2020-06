Mutmaßlicher Silk-Road-Gründer schuldig gesprochen

Im US-Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher des illegalen Online-Handelsplatzes Silk Road ist das Urteil gefallen: Die Geschworenen an einem Bundesgericht in New York befanden Ross William Ulbricht nach Justizangaben am Mittwoch in allen Anklagepunkten für schuldig.

Sie sahen es als erwiesen an, dass der 30-Jährige unter dem Pseudonym „Dread Pirate Roberts“ den Drogenumschlagplatz im Internet betrieben hat. Das Strafmaß wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Ulbricht droht lebenslange Haft.