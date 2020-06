Nest: “Wir müssen das Vertrauen der Menschen gewinnen”

Mehr als drei Milliarden Dollar hat Google Anfang des Jahres für den Thermostathersteller Nest auf den Tisch gelegt - die zweitgrößte Übernahme in der Geschichte des Internetkonzerns. Die Gespräche, die dem Deal vorausgingen, begannen bereits rund zweieinhalb Jahre davor, wie Nest-Gründer Tony Fadell am derzeit in Dublin stattfindenden Web Summit erzählt. “Seit der Übernahme hat sich bei uns im Unternehmen einiges verändert. Wir sind mithilfe von Google vor allem stärker nach Europa gekommen”, sagt Fadell. Nest profitiere von Googles Infrastruktur und könne so viel schneller expandieren.

Dabei sieht sich der Hersteller von vernetzten Thermostaten auch besonderen Herausforderungen gegenübergestellt, denn die Marktsituation in Europa unterscheidet sich laut Fadell doch deutlich von jener in den USA. “In Europa finden wir andere Häuser vor, die viel älter sind und eine andere Infrastruktur haben”, so der Nest-Chef. “Die Leute wissen oft gar nicht, was ein Thermostat ist, weil manche - zum Beispiel in Großbritannien - gar keines haben.”