Nest: "Wir sind mehr als ein Thermostathersteller"

Neben seiner Tätigkeit für Nest ist Fadell auch als Investor tätig. "Ich investiere in Technologien, mit denen viele nichts anfangen können, die aber die Welt verändern werden", sagte der Nest-Gründer. Die nächsten großen Entwicklungen sieht er beim vernetzten Auto. Noch sei nicht viel zu sehen, was Kunden wirklich anspreche. Entwicklungen würden nicht zuletzt wegen rigider gesetzlicher Vorgaben Zeit brauchen: "Es gibt viel Raum nach oben. In den nächsten drei Jahren werden wir großartige Dinge sehen."