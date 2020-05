Netflix bezieht bei Serien-Zukauf Fileharing-Daten ein

Netflix setzt bei der Zusammenstellung seiner TV- und Serienbibliothek stark auf Big Data. So wurde bei der Serie House of Cards genau analysiert, welche Schauspieler bei welchem Publikum gut ankommen. Viele Detailentscheidungen bei der Show basierten auf den Nutzervorlieben der Netflix-User. Wie Torrentfreak nun berichtet, setzt die Online-Videothek auch auf Big Data von externen Quellen. In einem Interview gab Netflix-Managerin Kelly Merryman an, dass man einschlägige Torrent-Seiten genau beobachte. Dabei geht es allerdings nicht um Urheberrechtsverstöße, sondern um Marktanalyse.