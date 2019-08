Netflix erleichtert Suche nach neuen Filmen und Serien

Die Navigation auf Netflix ist für manche Nutzer oft ein Graus. Nicht nur Neuheiten, sondern auch Highlights werden unzureichend auf dem Portal platziert. Bis jetzt.

Netflix erleichtert nun die Übersicht bei kommenden Filmen, Serien und Shows. Das Update zeigt nicht nur brandneue Erscheinungen, sondern auch, was in der aktuellen Woche und in der kommenden Woche erscheinen wird.