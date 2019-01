Netflix macht sich über Trumps Weltraum-Armee lustig

Das Ganze soll eine Arbeitsplatz-Comedy-Show werden. Dafür konnte Steve Carell, Star der Kult-Arbeitsplatzserie The Office, gewonnen werden. Er ist nicht bloß Darsteller in Space Force, sondern hat die Serie mit ins Leben gerufen, zusammen mit seinem Kollegen Greg Daniels. Auch der war an The Office beteiligt. Wie The Hollywood Reporter erfahren haben will, soll Carell mehr Geld pro Folge verdienen, als jemals zuvor ein anderer Schauspieler für eine TV-Serie.

In der Serie soll der Alltag der Menschen erzählt werden, die Trumps Space Force aufbauen müssen um besagte Weltraum-Sachen zu machen. Wann die Serie erscheint und wer neben Carell noch mitspielen wird, ist derzeit nicht bekannt.