Netflix sperrt Zugang über VPN und Proxy-Server

Wie TorrentFreak berichtet, geht Netflix im Vorgehen gegen Nutzer, die geografische Angebots-Beschränkungen umgehen wollen, noch einen Schritt weiter. Nachdem vor wenigen Tagen technische Maßnahmen zur Blockade von Smart-DNS-Diensten eingeführt wurden, beginnt Netflix nun, einzelne Nutzer zu sperren, die über VPN- und Proxy-Server beim Dienst ankommen.

Auf Netflix lastet der Druck der Filmindustrie, Lizensierungsabkommen einzuhalten. Netflix muss also sicherstellen, dass Filme tatsächlich nur dort zu sehen sind, wo es eine Lizenz dafür gibt. In Ländern, wo das Angebot dadurch eingeschränkt war, gab es bisher die Möglichkeit, mit einigen Tricks an mehr Filme und Serien zu gelangen. Doch nun scheint Schluss damit zu sein.