Netflix mach viralen Tweet zu einem Film

Dieser Geschichte will sich nun Netflix annehmen. Der Streaming-Gigant kündigte an, bereits an "The Thanksgiving Text" zu arbeiten. Wanda und Jamal zeigten sich über die Produktion sehr erfreut: "Wir hoffen, das inspiriert mehr Menschen dazu, Kontakt mit anderen aufzunehmen, zu denen sie normalerweise keine Verbindung haben", heißt es in einer Pressemitteilung.