Netflix veröffentlichte "House of Cards" vorzeitig

Ein Marketing-Trick oder ein schlichter Fehler? US-Nutzer des Streaming-Dienstes Netflix konnten sich bereits am Mittwoch einen Einblick in die dritte Staffel von " House of Cards" verschaffen, die eigentlich erst am 27. Februar veröffentlicht werden sollte. Kurz darauf machte das Unternehmen die Veröffentlichung wieder rückgängig, berichtet das "Wall Street Journal".