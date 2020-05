Netidee: Privacy-Projekte und Open Data werden gefördert

Die Einreichungen selbst sind dabei sehr vielfältig. Originell zum Beispiel die Idee, Datenschutzverletzungen im Internet durch unauffällige Kodierungen in der Kleidung zu verhindern. Mit entsprechenden Codes am Pullover oder auf der Brille soll man künftig festlegen können, was mit den Bildern, die Überwachungskameras von einem aufzeichnen, alles machen darf und was nicht, so die Idee rund zum das "Picture Privacy Policy Framework P3F". Das Projekt knüpft damit indirekt an die Arbeit vom US-Künstler Adam Harvey an, der mit Make-up und Mode Gesichtserkennungssoftware austricksen kann.

Mit "TGFRED Open Source Encrypted Messaging" gibt es zudem ein Projekt von Newsgrape, bei dem ein Nachrichtensystem entwickelt werden soll, dessen Kommunikation nicht über US-Server läuft und über das Benutzer vor der NSA sichere private Diskussionen führen können.