Mit Make-up und Mode gegen Überwachungskameras

Gesichtserkennungstools

Ja, im Rahmen meiner „Artist-in-Residence“-Zeit im Wiener Museumsquartier arbeite ich wieder aktiv daran. Das Ziel ist es, ein Programm zu schreiben, was ein spezielles Styling-Konzept für jedes Individiuum ausspuckt, das einen vorschützt. Es soll ein Manual rauskommen, dass Hairstylisten und Make-up-Künstler ohne Hilfe einsetzen können. Dabei soll auch auf lokale Styles Rücksicht genommen werden, damit es möglichst normal wirkt.

Wie genau funktioniert Ihre Arbeit?

Ich entwickle Algorithmen in einer 3D-Umgebung. Erst wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich mache, effektiv ist, probiere ich es an echten Menschen aus.

In Wien halten Sie auch einen Workshop ab, wie man sich vor Gesichtserkennungstools schützen kann. Gibt es hier vielleicht auch ein paar einfache Tipps, die man befolgen kann?

Ja, die gibt es. Man muss die Nase-Stirn-Gegend verändern, denn das ist der bedeutendste Bereich für die Gesichtsanalyse. Hier ist praktisch das Zentrum und von hier geht die gesamte Symmetrie aus. Diese Gegend kann man beispielsweise mit Farben schmücken. Die Gesichtserkennungssoftware sucht außerdem immer nach Symmetrien. Wenn man beispielsweise eine Brille trägt, sollte diese links und rechts unterschiedliche Farben haben, dann wird man nicht so leicht erkannt. Außerdem kann man die Bereiche im Gesicht, die hell und dunkel sind, mit Make-Up dezent verändern. So kann man sich maskieren, ohne dass es eine Kamera merkt.

Wie sind Sie überhaupt auf diese Idee gekommen?

Die ideale Umgebung für einen Anti-Überwachungsstyle ist der Nachtclub, weil da kann man tragen, was man will. So kam ich auch ursprünglich auf die Idee, denn ich war als Party-Fotograf tätig. Wenn man dezent maskiert ist, erkennen einen am nächsten Tag nur die Freunde am Foto im Internet, nicht aber der Gesichtserkennungsalgorithmus von Facebook. Wir wissen alle nicht, was in zehn Jahren mit den Party-Fotos auf Facebook passiert.

Manchen Personen ist das auch herzlich egal. Ihnen nicht?

Es wird immer welche geben, denen das egal ist, aber ich und viele andere meiner Freunde machen sich darüber Gedanken. Ich will keinen unbefugten Eingriff in meine Privatsphäre! Ich will nicht, dass Werbefuzzis ein Profil über mich erstellen, meine Gedanken lesen können und wissen, was mich interessiert. Ich stimme auch nicht dieser oft gehörten Behauptung „Ich habe ja nichts zu verbergen“ zu. Jeder hat etwas zu verbergen, und seine Privatsphäre zu schützen, macht einen nicht automatisch zum Kriminellen.

Studien über den Einsatz von Überwachungstechnologien haben herausgefunden, dass man sein psychologisches Verhalten ändert, wenn man überwacht wird. Man traut sich nicht mehr, etwas Neues auszuprobieren. Und das ist sehr schlecht für Kreativität, denn da geht es meistens darum, etwas Neues zu entwickeln. Wenn man die ganze Zeit unter Beobachtung steht, kann sich das negativ auswirken.

Kann man im digitalen Zeitalter seine Privatsphäre überhaupt noch schützen?

Ja, es gibt genügend Tools, um seine Kommunikation online zu beschützen. Es ist möglich, aber erfordert ein hohes Level an Erfahrung mit Technologien. Es wäre daher hilfreich, wenn diese Technologien für jeden zugänglich werden. Das versuche ich mit meinem neuen Projekt, dem „ Privacy Gift Shop“.

Um was genau geht es beim „ Privacy Gift Shop“?

Derzeit gibt es nur ein paar Gegenstände, aber man soll ein Stückchen Privatsphäre an seine Freunde verschenken können. Kleine Geschenke, die man auch seiner eigenen Mutter schenken könnte, denn die muss ihre Daten genauso beschützen wie jeder andere auch. Ich glaube, dass es einen großen Markt für Privatsphäre-Items geben wird. Ich persönlich habe es als Provokation designed, aber auch damit Leute meine Kunst unterstützen können. In Wien gibt es den „ Privacy Gift Shop“ als Installation, ab November wird es die Items in einem Online-Shop geben.