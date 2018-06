Neue Fotos zeigen Überschall-Jet Boom Supersonic

Mit seinen drei Triebwerken soll das Flugzeug eine maximale Geschwindigkeit von Mach 2,2 (2335 km/h) erreichen können und 55 Passagieren Platz bieten.

Günstiger als die Concorde

Boom will die Strecke von New York nach London in lediglich drei Stunden und 15 Minuten schaffen. Ein Ticket auf dieser Strecke soll 5000 Dollar kosten. Das wäre wesentlich günstiger als ein Flug in der Concorde: Inflationsbereinigt kam ein vergleichbares Ticket in der Concorde in den 1970er Jahren auf etwa 20.000 Dollar.