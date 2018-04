Mit der Concorde hat am 21. Jänner 1976 das Zeitalter der kommerziellen Überschallflüge begonnen. Das russische Pendant, die Tupolew Tu-144S hat im November 1977 den Passagierbetrieb aufgenommen.

Lange Zeit dauerte das verheißungsvolle Kapitel der Mobilität allerdings nicht. Schon damals war es aufgrund der hohen Spritkosten schwierig, den Einsatz wirtschaftlich erfolgreich zu gestalten. Ein weiteres Problem war der Überschall-Knall. 1973 hat etwa die US-Luftsicherheitsbehörde FAA das Durchführen von Überschallflügen über den USA verboten. Der letzte kommerzielle Flug der Tu-144 fand bereits im Juni 1978 statt. Die Concorde stellte mit ihrem letzten Passagierflug am 24. Oktober 2003 die Linienflüge ein.

Comeback des Überschallreisens

Seit einiger Zeit gibt es nun wieder so etwas wie ein Wiederaufleben des Überschallreisens. Obwohl es derzeit keine kommerziellen Passagiermaschinen gibt, die schneller fliegen können als der Schall, arbeiten eine ganze Reihe an Luftfahrtunternehmen an der Entwicklung neuer Überschalljets.

So entwickelt etwa das US-amerikanische Start-up Boom Supersonic einen Jet, der die Strecke von New York nach London in lediglich drei Stunden und 15 Minuten schaffen soll. Dafür hat das junge Unternehmen bereits ein Investment von Japan Airlines im Umfang von zehn Millionen US-Dollar erhalten.