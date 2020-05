Neue Mobilfunker stoppen Preiserhöhungen in Österreich

Gute Nachrichten für Österreichs Handynutzer: Der Start neuer Mobilfunkanbieter im kommenden halben Jahr dürfte der Regulierungsbehörde RTR zufolge weitere Preiserhöhungen verhindern. "Wir rechnen im nächsten halben Jahr mit drei Anbietern", sagte RTR-Chef Johannes Gungl in einem heute, Freitag, veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Deren Start werde eine "stark preisdämpfende Wirkung" haben. "Es kann sein, dass wir in der nächsten Zeit keine Preissteigerungen mehr sehen werden - das ist durchaus wahrscheinlich", sagte Gungl. Diese Quereinsteiger (MVNO) mieten sich in die Netze etablierter Mobilfunkbetreiber ein, treten aber mit eigenen Marken auf und können so für zusätzlichen Wettbewerb sorgen.

Denn um Kunden zu gewinnen, müssten die Quereinsteiger günstigere Tarife anbieten, als die Platzhirsche. Das sind allen voran die Telekom Austria mit ihrer Marke A1, die Deutsche-Telekom- Tochter T-Mobile und Hutchison (Drei). "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Wettbewerb sehr stark über den Preis getrieben ist. Deswegen glaube ich, dass sich neue Anbieter preislich differenzieren werden und wollen", sagte Gungl. Österreich galt lange Zeit als der am härtesten umkämpfte Mobilfunkmarkt Europas. Doch mit der Übernahme von Orange durch Hutchison Anfang 2013 schrumpfte die Zahl der Betreiber mit eigenem Netz auf drei von vier - und der erbitterte Preiskampf war beendet. Nach Angaben der RTR stiegen die Mobilfunkpreise seither durchschnittlich um mehr als 20 Prozent.