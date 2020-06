Neue Onlineplattform für mehr Steuer-Transparenz

Am Ende der Auswertung wird zudem gezeigt, wie viele Kindergarten-, Volksschulplätze oder Krankenbetten mit der eigenen Steuerleistung finanziert werden können. So habe ihn etwa überrascht, dass er trotz seiner „hohen Steuerleistung“ nicht einmal ein Krankenhausbett für ein Jahr finanziere, sagte Winkler.

In einem nächsten Schritt soll innerhalb eines Jahres auf Basis der Daten eine Gesamtsteuerstatistik mit der Verteilung der Steuerlast nach Erwerbs-, Einkommens- und sozialen Gruppen erstellt werden. „Wir liefern etwas, was eigentlich Generationen von Finanzministern liefern hätten sollen“, kritisierte Winkler. Die Daten sollen auch der politischen Diskussion über eine Steuerreform dienen, so die Initiatoren Winkler und Christian Köck. Ohne das Wissen über die Verteilung der Steuerlast sei eine Diskussion über eine faire Steuerreform nicht möglich, meinte Köck.