Neues Gerät stoppt Fahrzeuge mit Radiowellen-Puls

RF Safe-Stop, so der Name des Produktes, sendet starke Radiowellen aus, um die Elektronik in Autos, Motorrädern oder Booten zu verwirren und den Motor abzustellen. Das britische Unternehmen E2V führte RF Safe-Stop unlängst auf einem Flugfeld vor und sorgte damit für Begeisterung bei Vertretern von Militär und Polizei, berichtet die BBC.

Bei der Vorführung fuhr ein Auto mit 24 km/h in den Sendebereich von RF Safe-Stop. Der Motor wurde abgewürgt und das Fahrzeug rollte gemächlich aus. "Es ist ein kleiner Radar-Transmitter", beschreibt E2V-Produktmanager Andy Wood das Gerät. "Die Radiofrequenz ist gepulst wie in einem Radar. Sie dringt in die Kabel des Autos ein, verwirrt die Elektronik und führt zu einem Absterben des Motors."