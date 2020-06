News-App des ORF ab sofort erhältlich

Die "blaue" ORF-Nachrichtenseite als ständiger Begleiter: Das will der öffentlich-rechtliche Sender mit der ORF.at-News-App erreichen. Am Dienstag wurde die Anwendung von ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz präsentiert. Die Überführung der "meistgenutzten Nachrichten-Webseite Österreichs" auf Smartphones und Co sei der "wesentliche nächste Schritt" in der Mobil-Strategie des ORF. Erhältlich ist die App für Android und iOS.

"Das Motto lautet: ORF.at geht mit Ihnen mit", erläuterte Gerald Heidegger. Beibehalten werden soll die Verlässlichkeit und der schnelle Überblick aller relevanter Nachrichten, allerdings gehe man bei Ladegeschwindigkeit und der Navigation einen Schritt weiter, als es etwa mit der mobilen Browser-Version möglich ist. So komme man "wischend durch das gesamte Nachrichtenangebot", wie der ORF.at-Chefredakteur betonte.