Nielsen bringt Twitter-Quoten für Fernseh-Programm

In einer ersten Übersicht überrascht vor allem, dass lediglich zwei Sendungen der zehn meist gesehenen TV-Sendungen auch in Nielsens Twitter Top 10 aufscheinen. Der unangefochtene Spitzenplatz ging mit 9,3 Millionen Nutzern an das Serien-Finale von Breaking Bad, das jedoch trotz Rekord-Einschaltquoten auf dem Kabel-Sender AMC keinen Platz in den TV Top 10 fand.

Marketing-Experten vermuten, dass auf Twitter aktive TV-Zuschauer auch den Werbe-Blöcken mehr Aufmerksamkeit widmen. "Wenn ihre Sendung für Gesprächsstoff auf Twitter sorgt, dann ist sie wertvoller und sollte dementsprechend auch besser bewertet werden", meint Rachel Horwitz, eine Twitter-Sprecherin. Für Twitter sind derartige Geschäftsmodelle eine mögliche neue Einkommensquelle. Das Unternehmen steht seit seinem geplanten Börsengang unter Druck, derzeit schreibt es noch rote Zahlen.