ÖBB Ticketshop am Freitagvormittag ausgefallen

„Service nicht verfügbar“ sahen Kunden der ÖBB, die sich im Web oder über ÖBB-App ein Ticket kaufen wollten, am Freitagvormittag. Auch am Schalter und via Telefon, wo der Verkauf zunächst sporadisch funktionierte, war es später nicht mehr möglich, Fahrkarten zu erstehen. Erst kurz vor 12.00 Uhr gab die ÖBB Entwarnung. Der Verkauf sei nun wiede überall möglich, hieß es auf Twitter.