Österreich kommt bei E-Bussen langsam in Fahrt

Die Dekarbonisierung von Bussen ist bisher kaum vorangekommen. Mit staatlicher Förderung beginnt jetzt aber die Aufholjagd.

Wenn man mit dem Bus fährt, macht man an sich schon etwas Gutes für den Klimaschutz. Unter den motorisierten Straßenfahrzeugen haben sie den niedrigsten CO2-Fußabdruck pro Passagier. Fährt der Bus mit Elektroantrieb, ist das natürlich noch vorteilhafter für das Klima. Weltweit gibt es große Bemühungen, Busflotten mit alternativen Antrieben auszustatten. Batterieelektrische Fahrzeuge sind hier die erste Wahl, aber auch Wasserstoff, alternative Treibstoffe, O-Busse (erhalten Strom aus einer Oberleitung) oder Hybride sind hoch im Kurs. Boom in Europa seit 3 Jahren Spitzenreiter bei der Verbreitung von E-Bussen ist China. Das Land investiert bereits seit Längerem massiv in die Technologie. In Europa hat es speziell in den vergangenen drei Jahren einen starken Anstieg bei den Verkaufszahlen von E-Bussen gegeben. Österreich hinkte bislang hinterher. Gerade einmal ein Prozent der 2021 neu zugelassenen Busse im Land fahren mit im Betrieb emissionsfreien Antrieben. Zum Vergleich: In den Niederlanden sind es 100 Prozent, der europaweite Schnitt liegt bei 23 Prozent. Doch Besserung ist in Sicht. 184 E-Busse sind derzeit in Österreich registriert. Bis 2026 soll sich diese Anzahl auf 682 Stück fast vervierfachen, wenn es nach der Bundesregierung geht. Seit heuer gibt es deshalb das Programm Emissionsfreie Busse und Infrastruktur (EBIN) der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Unternehmen, die einen E-Bus kaufen wollen, können auf diesem Weg 80 Prozent der Preisdifferenz zu einem konventionellen Dieselbus zurückerhalten. Die Aktion erfreut sich großer Beliebtheit.

In China werden jedes Jahr Zehntausende E-Busse neu zugelassen. Chinesische Hersteller reüssieren weltweit © APA/AFP/HECTOR RETAMAL / HECTOR RETAMAL

Vorteil für "Second Mover" Die Fördersituation sieht Transportwirtschaftsexperte Sebastian Kummer von der Wirtschaftsuniversität Wien als Hauptgrund, warum sich E-Busse in Österreich nicht wie im restlichen Europa verbreitet haben: "In anderen Ländern ist man weiter, aber manchmal ist es ganz gut, 'Second Mover' zu sein." Bei der Technik von E-Bussen habe es in den vergangenen Jahren große Fortschritte gegeben, die den Betrieb für Unternehmen viel attraktiver machen. Ähnlich lautet die Einschätzung von Leonard Lechner vom Verkehrsverbund Vorarlberg. Der VVV nahm seine ersten E-Busse 2020 in Betrieb: "In den vergangenen zwei Jahren hat sich technisch sehr viel getan. Die Zuverlässigkeit ist jetzt höher." Das Unternehmen verfolge ähnlich wie viele andere ehrgeizige Dekarbonisierungspläne, habe sich dem Thema Elektrifizierung aber mit Bedacht und viel externer Unterstützung angenähert. Ein wesentlicher Faktor sei die Finanzierbarkeit gewesen, denn: "Ein E-Bus ist zur Zeit preislich noch weit von einem Dieselbus entfernt." Man kann mit 50 bis 100 Prozent Mehrkosten rechnen (Anm.). Das Förderprogramm EBIN sei hier sehr hilfreich. Der VVV habe bereits die Förderzusage für 56 weitere E-Busse erhalten und möchte danach noch weiter aufstocken.

Problem Leistungsdichte Bereits seit 2013 haben die Wiener Linien Elektrobusse in ihrer Flotte. Die bisherigen Modelle sind eher klein und in der Innenstadt unterwegs. Zwei Linien werden komplett mit Elektrobussen betrieben. Größere E-Busse wurden seither nicht angeschafft, aber in der Zwischenzeit wurde das Thema gründlich untersucht, sagt Johannes Liebermann von den Wiener Linien. Ein Problem sei lange Zeit die Leistungsdichte von batterieelektrischen Bussen gewesen. Der hügelige Westen der Stadt, relativ kurze Haltestellenabstände, kurze Intervalle und kurze Betriebspausen seien herausfordernd. Der Fortschritt der Technik ermögliche es aber auch in Wien, künftig mehr E-Busse einzusetzen.