"Bester Bus": Mit dem Wasserstoffbus unterwegs in Wien

An der Haltestelle in der Frauenstiftgasse in Wien Floridsdorf sieht alles aus wie immer. Dass diese Woche hier auch ein Wasserstoffbus die Fahrgäste der Wiener Linien auf der Linie 30A emissionslos nach Stammersdorf oder Neu Leopoldau transportiert, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen.

Zu merken ist es erst bei der Einfahrt des Busses. Der ist, nicht wie die anderen Busse der Wiener Linien Rot-Weiß, sondern nur Weiß - auch das Dach ist wuchtiger, denn dort befinden sich 2 Akkus mit einer Kapazität von jeweils 40 Kilowattstunden, die zusätzliche Energie für das Anfahren oder für steilere Straßen beisteuern und die Brennstoffzelle, die sich auf der Rückseite des Busses befindet, unterstützen.

Seit Februar wird der 11 Meter lange Hyundai Elec City Brennstoffzellenbus, der 60 Personen Platz bietet, jede Woche auf einer anderen Linie getestet. Mehr als 4.200 Kilometer hat er seither absolviert, erzählt Johannes Liebermann, der bei den Wiener Linien das H2-Busprojekt leitet.

"Ist das der Bus der Zukunft?"

"Ist das der Bus der Zukunft?", fragt ein Passant. "Können wir auch ohne Fahrkarte mitfahren?", will eine Gruppe Schüler*innen wissen, die kurz vor der Abfahrt in den Bus gesprungen ist.

Können sie, denn die Testfahrten mit dem Wasserstoffbus, der jeden Tag von 7.30 bis 13.30 unterwegs ist, sind kostenlos.