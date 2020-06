Österreich hat Aufholbedarf bei Gratis-WLAN in Hotels

Eine Analyse der Reisesuchmaschine checkfelix.com hat ergeben, dass Österreich in puncto Gratis-WLAN in Hotels ein Entwicklungsland ist. In jedem fünften Hotel (21 Prozent) finden Gäste hierzulande keinen kostenlosen Internetzugang vor. Der internationale Durchschnitt bei der Verbreitung von Gratis-WLAN in Hotels liegt bei 90 Prozent. Österreich erreicht nur 79 Prozent.