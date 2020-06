Österreicher überschätzen ihre Computerfähigkeiten

Wie die Studie zeigt, schneiden Personen, die eine spezielle Computerausbildung absolviert haben, in der Praxis besser als der Durchschnitt ab. 31 Prozent der Befragten können ein Zertifikat vorweisen, 45 Prozent davon haben den europäischen Computerführerschein (ECDL) gemacht. Die OCG ist die österreichische Zertifizierungsstelle für ECDL und sieht ihre Bemühungen um eine bessere Informatik-Vermittlung bestätigt.

"Für uns ergibt sich ein klarer Aufruf, an der Ausbildung zu arbeiten", meint Ronald Bieber. Das Bildungssystem sei hier gefordert. Ansetzen müsse man aber nicht erst bei der Informatik-Vermittlung an Schulen, die vielerseits kritisiert wird: "Eine verbesserte Vermittlung von Computerkenntnisse wäre auch in der Lehrerausbildung notwendig." Am Computerwissen mangle es in der Österreichischen Bevölkerung gar nicht so sehr, aber wie sich zeige, fehle es an Umsetzungskompetenz.