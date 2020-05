Österreichisches Bundesheer sucht nach jungen Hackern

Mit dem Slogan "Du bist verboten gut? Dann zeig's uns!" will man nun Talente für die gute Sache gewinnen - und lässt sie gegeneinander antreten. Nicht zum ersten Mal laufen derzeit die Vorrunden zur "Cyber Security Challenge", an der Schüler und Studenten gegeneinander antreten. Diese wird im Hacking-Lab durchgeführt, einem Internet-Sicherheitslabor, das sich zur Rekrutierung von qualifizierten Personen eignet. Die Siegerehrung findet im Rahmen der Sicherheitskonferenz am 6. November statt.