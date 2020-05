Online-Lebensmittelhandel in Österreich unterentwickelt

Der Online-Handel mit Lebensmitteln wächst, geht aus einer Studie des Unternehmensberaters A.T. Kearney in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien sowie den Universitäten Köln und St. Gallen hervor. Die Google-Suchkategorie „online grocery shopping“, die eine Vielzahl von Schlagwörtern rund um das Thema beinhaltet, verzeichnete zwischen 2009 und 2012 den Angaben zufolge jährlich einen rund 17-prozentigen Zuwachs im deutschsprachigen Raum.

„Der Zuwachs resultiert allerdings in erster Linie aus Probekäufen“, räumt Mirko Warschun ein, der bei A.T. Kearney den Beratungsbereich Konsumgüterindustrie und Handel in Deutschland, Österreich und der Schweiz leitet. In Österreich nutzen aber erst 4 Prozent das Online-Food-Angebot regelmäßig; in der Schweiz sind es bereits 11 Prozent und in Deutschland erhöhte sich der Anteil zwischen 2011 und 2013 von 2 auf 5 Prozent, geht aus einer Umfrage unter rund 2.900 Konsumenten hervor.