Open Minds Awards an zehn IT-Projekte verliehen

Der Open Minds Award soll nicht nur besonders innovative heimische IT-Projekte ehren, sondern auch der Grundstein für eine Plattform zum Austausch zwischen Open-Source-Communities werden. Der Award wird in sechs Kategorien, nämlich Open Data, Open Software, Open Hardware, Jugend, Diversity und Drupal , vergeben und kann an Unternehmen oder Einzelpersonen gehen.

Open Data

In der Kategorie Open Data konnte sich heuer Flooh Perlot durchsetzen, der mit drawingdata.net ein Visualisierungsprojekt zum Thema Wahlen und Politik in Österreich auf die Beine gestellt hat. Den Sonderpreis "Unternehmen" konnte sich Markus Luisser von der Rheologic GmbH sichern, für seine 3D-Modelle "Strömung und Mikroklima im urbanen Raum", die von der Stadt Wien genutzt werden, um klimaschonende Maßnahmen zu entwickeln. Der Sonderpreis "Female" ging an Vanessa Hannesschläger, die mit ihrer App TEI2016 Abstracts einen Beitrag zum freien Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen leistet.