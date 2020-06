ORF baut HbbTV-Services aus

ORF-Onlinechef Thomas Prantner betonte, dass "die Vernetzung von Fernsehen und Online massiv vorangetrieben" werde. Der Bekanntheitsgrad von HbbTV liegt laut einer im Vorjahr durchgeführten Umfrage in Österreich zwar noch auf sehr niedrigem Niveau, das Interesse der Zuseher sei aber vorhanden. Das zeige sich auch in den Abrufzahlen der bereits verfügbaren Applikationen: So verzeichnete der ORF im Dezember 2013 rund 200.000 Abrufe via HbbTV, im Jänner waren es bereits knapp über 400.000.

Obwohl der Marktanteil des klassischen Teletexts im Vorjahr noch mehr als 70 Prozent betrug, sei ein leichter Rückgang in der Reichweite zu erkennen. Laut Prantner habe dies einerseits mit der Digitalisierung des Fernsehens, andererseits mit der Verfügbarkeit des Teletexts online zu tun. "Der Sprung ins Internet wurde bewältigt." Nun gelte es das "Erfolgsprodukt" auf weitere Plattformen zu bringen.

Bei der TVthek entfällt der Großteil der Nutzung zwar noch auf PC und Laptops (über 60 Prozent), aber bereits knapp fünf Prozent werden über Applikationen für TV-Geräte beigesteuert. Das gesamte Videoangebot des ORF verzeichnete im März wiederum rund 22 Mio. Abrufe. Im Herbst will man das HbbTV-Angebot nochmals erweitern, und zwar um die Online-Dienste news.orf.at sowie sport.orf.at.