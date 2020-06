ORF TVthek startet Video-Archiv zur Causa Hypo

In über 40 Videos sollen sich Interessierte auf der ORF TVthek umfassend über die bisherigen Geschehnisse in der Causa Hypo informieren können. Zum Milliardendebakel rund um die Hypo Alpe-Adria-Bank startet am Mittwoch ein Untersuchungsausschuss.

ORF-Onlinechef Thomas Prantner:"Mit dem neuen ORF-TVthek-Videoarchiv zur Causa Hypo, das rund 40 TV-Beiträge und Sendungen beinhaltet, wollen wir unseren Usern einen multimedialen Überblick über alle Phasen und Entwicklungen dieses Wirtschaftskrimis bieten."