Otto wirbt mit schwulen Männern in Tracht und erntet Shitstorm

Die aktuelle Trachten-Kampagne des Modeversandhändlers Otto hat auf Facebook zu extremen Reaktionen geführt. Unter einem am Donnerstag Nachmittag veröffentlichten Posting, das zwei verliebte Männer in Tracht zeigt und mit dem Slogan "Egal auf wen du stehst, #trachtgehtimmer" gezeichnet ist, finden sich Hunderte homophobe Postings und gegenseitige Beschimpfungen von Nutzern, aber auch lobende Worte für die Kampagne.

Otto Österreich reagiert

Auf Nachfrage der futurezone teilt Otto-Österreich-Geschäftsführer Harald Gutschi mit, dass man an der Kampagne festhalten werde. "Wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft, in der auch gleichgeschlechtliche Menschen heiraten dürfen. Viele tun das in Tracht, es ist Teil unseres Lebens, und das wollen wir auch abbilden", sagte Gutschi. Natürlich wolle man mit der Kampagne auch aufrütteln und Diskussionen anstoßen. Über allem stehe aber mehr Akzeptanz für Menschen, egal welcher politischen Richtung, Religion oder Sexualität.