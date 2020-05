Papst Franziskus hat elf Millionen Twitter-Follower

Über die Weihnachtstage überschritt der offizielle Papst-Account "@Pontifex" mit den neun Sprachadressen neuerlich die Millionengrenze auf Twitter. Am Freitag folgten ihm 11.000.797 Interessenten.

Franziskus verbreitet über Twitter täglich Aussagen seiner Predigten und Botschaften. Am Freitag schrieb er: "Die Freude des Evangeliums sei immer in euren Herzen, besonders in dieser Weihnachtszeit."

Die meisten Follower hat der aus Argentinien stammende Papst auf seinem spanischsprachigen Account: 4,4 Millionen. Es folgt der englische mit 3,4 Millionen und der italienische mit 1,3 Millionen. Nahe der Millionengrenze bewegt sich die portugiesischsprachige Adresse (909.000).

Die Papstworte auf Französisch erhalten rund 224.000 Follower, die auf Latein 195.000, gefolgt von Deutsch (163.000), Polnisch (159.000) und Arabisch (104.000).