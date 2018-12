Peinlicher Fehler: Samsung twittert Galaxy-Werbung mit iPhone

In Samsungs Social-Media-Werbeabteilung ist am vergangenen Wochenende ein peinlicher Fehler passiert, wie Tech-Reviewer und YouTuber Marques Brownlee – besser bekannt unter MKBHD – entdeckt hat. Der offizielle nigerianische Samsung-Account pries in einem Tweet das Display des Galaxy Note 9 an. Das Problem an der Sache: Der Tweet wurde von einem iPhone abgesendet.