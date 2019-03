PewDiePie Ransomware: So rettet ihr eure Daten

In den vergangenen drei Monaten haben Fans des YouTubers PewDiePie mindestens zwei verschiedene Arten von Ransomware herausgebracht, wie ZDnet berichtet. Eine Serie startete bereits Mitte Dezember mit dem Titel „ PewDiePie ransomware“. Dabei handelt es sich um eine schlecht modifizierte Variante der ShellLocker-Software. So verschlüsselt die Software die Daten seiner Opfer, speichert oder versendet den für die Entschlüsselung notwendigen Key allerdings nicht. Die Daten sind also verloren.

Eine zweite tauchte im Jänner unter der Bezeichnung PewCrypt auf. Jene ist besser programmiert und macht eine nachträgliche Entschlüsselung tatsächlich möglich. Man kann sich den Key – wie bei anderer Ransomware – allerdings nicht kaufen. Stattdessen gibt die Software die Daten erst wieder frei, wenn der PewDiePie-Account mehr als 100 Millionen Abonnenten hat.