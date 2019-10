"Picard"-Starttermin und neuer Trailer veröffentlicht

Unter seiner Führung erlebte die "Next Generation" auf dem Raumschiff Enterprise ihre Blütezeit, im kommenden Jahr kehrt Captain Jean-Luc Picard aus dem Ruhestand zurück. Der US-TV-Sender CBS hat Patrick Stewart und eine Reihe anderer alter Bekannter für "Star Trek: Picard", die neueste Serie aus dem Star-Trek-Universum, gewonnen. Auf der Comic Con in San Diego gab der US-TV-Sender CBS zuletzt den ersten Vorgeschmack auf die Science-Fiction-Serie, auf der derzeit stattfindenden Comic Con New York gibt es nun den offiziellen Starttermin sowie einen neuen Trailer.