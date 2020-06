Pinterest: Ein Bilderbuch als Social Network

Hype oder “The next big thing”?

Obwohl Pinterest, das im Frühjahr 2010 startete, nach wie vor als Betaversion läuft, zu der man nur per Einladung Zutritt erlangt, zählt die Seite allein in den USA inzwischen zehn Millionen Nutzer im Monat. Auch hierzulande fällt die Popularität der Plattform zunehmend auf. Immer häufiger ist Pinterest im Gespräch, immer häufiger finden sich in anderen Social-Media-Kanälen Links, die auf Pinterest-Seiten verweisen, weil wieder jemand ein hübsches Bild gepinnt hat. “Momentan sieht es nach Hype aus: Jeder möchte dabei sein, um dabei zu sein - aber richtig genutzt wird Pinterest bisher wenig. Die meisten User haben noch keine eigenen Boards angelegt und teilen keinen eigenen Content”, erklärt Denkmayr.

“In den USA gibt es mit Tumblr und Posterous schon länger ähnliche Plattformen in der Nische zwischen Facebook und Twitter. Plattformen, die bessere Möglichkeiten zum Content-Sharing bieten und offener sind als Facebook”, so Denkmayr weiter. Die Genese von Aufmerksamkeit bzw. Vernetzung erfolge aber weiter über die “Reichweitenschleudern” Facebook und Twitter. “Möglicherweise ist mit Pinterest diese Entwicklung jetzt in Österreich angekommen, wo Plattformen wie Soup es zwar schon länger versuchten, aber nie wirklich breitenwirksam wurden”, sagt Denkmayr.

Traffic-Lieferant

Noch ist nicht ganz klar, wie Pinterest langfristig Geld verdienen will. Werbung gibt es auf der Seite bislang nicht. Allerdings, so ein Bericht von The Atlantic, hat das Start-up bereits jetzt Partnerschaften mit Unternehmen wie SkimLinks, einer Affiliate-Marketing-Firma, die jeden Link, der auf Pinterest gepostet wird, scannt und jene ausfiltert, die auf eine Händlerseite mit Affiliate-Programm gehen. Dabei schneidet Pinterest dann einen bestimmten Anteil an den Erlösen, die über den Link erzeugt werden, mit. Dies hat allerdings auch schon zu Kritik geführt, da die Plattform die Nutzer nirgendwo darüber in Kenntnis setzt, dass die geposteten Links anhand von eingebetteten Codes getrackt werden.

Tatsächlich sollen Retail-Seiten mittlerweile stark von der Bilder-Plattform profitieren. Laut jüngsten Erhebungen generiert Pinterest bereits mehr Traffic als Google+, YouTube, Reddit oder Twitter. “Besonders profitieren sicher E-Commerce Anbieter, bei denen mehr Traffic auf der Seite in den meisten Fällen auch mehr Conversion (Kaufhandlung/Newsletterabonnent etc.) bedeutet”, meint Denkmayr. Dabei gehe es vor allem um bestimmte Produktgruppen, die auf Pinterest besonders stark angenommen werden. “Allen voran scheint auf Pinterest die ‘Foodie-Community’ ihr Zuhause gefunden zu haben, es werden also schöne Fotos von Lebensmittel mit oder ohne Rezept gepostet. Auch Luxusartikel wie Designerschmuck und -kleider finden begeisterte Repinner”, so Denkmayr. Darüber hinaus sind aber auch Bereiche wie das Heimwerken sehr populär. So finden sich sehr viele Bilder zu Möbeln, Einrichtung und Vintage.

“Aufgrund der Themen kristallisiert sich eine eher weibliche Zielgruppe heraus”, ergänzt die Social-Media-Expertin. Jede Form von Segmentierung auf Themen, Alter, Geschlecht, usw. sei für Marketingabteilungen interessant. Die Möglichkeiten, Traffic zu generieren sowie für Visual Branding seien derzeit auf Pinterest sehr gut. “Solange die User bleiben, ist also auch ein Marketingeffekt zu erwarten - in welchen Ausmaß kann aber niemand sagen.”