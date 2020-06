Politiker und Pädophiler schicken Google Löschanträge

Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Recht auf Vergessenwerden im Internet gehen bei Google laut einem BBC-Bericht weitere Löschanträge ein. So fordere ein ehemaliger Politiker, der eine Wiederwahl anstrebe, Links zu einem Artikel über sein Verhalten in einem Amt zu entfernen, berichtete der britische Sender am Donnerstag.

Ebenso habe ein Mann, der wegen Besitzes von Bildern von Kindesmisshandlung verurteilt worden war, verlangt, Verlinkungen zu Seiten über das Urteil zu löschen. Und ein Arzt fordere, dass aus Suchergebnissen negative Bewertungen von Patienten entfernt werden. Von Google lag zunächst keine Reaktion vor. Der Internet-Konzern hatte das EuGH-Urteil bisher nur als "enttäuschend" kommentiert.