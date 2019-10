Polizei findet mit Drohnen Mann, der 17 Jahre auf der Flucht war

Mithilfe von Drohnen konnte ein 63-jähriger Krimineller in einer Höhle mitten im Gebirge ausfindig gemacht werden. Seit 17 Jahren war der Song Jiang, wie er von der chinesischen Polizei genannt wird, auf der Flucht. 2002 brach er aus dem Gefängnis aus, nachdem er wegen Frauen- und Kinderhandel verurteilt wurde.

Jahrelang bewältigte er sein Leben in einer kleinen Höhle und hatte dadurch keinerlei Kontakt zu anderen Menschen. Im September wurden der Polizei in Yongshan mehrere Hinweise über den Wohnplatz Jiangs zuteil, wie sie auf ihrem WeChat-Account mitteilt. Dieser befand sich tief im Gebirge in der Nähe seiner Heimat Yunnan im Südwesten Chinas.