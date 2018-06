Polizei in Los Angeles bekommt E-Bikes statt Pferde

„E-Bikes sind die Zukunft des Fahrradfahrens in urbaner Umgebung“, sagt LAPD-Chef Charlie Beck laut einem Bericht bei „Electrek“. „Man kann über lange Distanzen in einer guten Geschwindigkeit unterwegs sein und sich nur so viel anstrengen, wie man will. Es funktioniert auch gut in einer Umgebung wie Venice Beach oder dem Hollywood Boulevard, wo man Fahrräder offiziell verwenden darf“, so Beck.

Bis zu 45 km/h

Die E-Bikes der LAPD sind aber keine gewöhnlichen, sondern wurden für die speziellen Bedürfnisse der Polizei angepasst. Sie können mit Geschwindigkeiten bis zu 45 km/h, also wie ein kleines Moped, fahren. In zähem Verkehr ist das schneller als jedes Auto. Gekauft wurden die E-Bikes von „Bulls USA“. Integriert sind ein Bosch-Motor und ein tauschbarer Akku.

Mit den 20 E-Bikes wird die LAPD zur größten E-Bike-Polizei-Flotte der USA. Zusätzlich zu hunderten regulären Fahrrädern sind diese jetzt ein Upgrade. Nächste Woche werden die neuen E-Bikes zum ersten Mal eingesetzt.

In Österreich bekam die berittene Polizei unterdessen diese Woche ihr erstes Pferd. Ein siebenjähriger Wallach bestand am Donnerstag die Ankaufs-Untersuchung.