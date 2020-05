Polnische Armee investiert in Trojaner

Zu diesem Zweck sucht das Verteidigungsministerium nach einem polnischen Unternehmen, das einen Trojaner ( Schadsoftware) für militärische Zwecke schafft, berichtete am Freitag die „Gazeta Wyborcza“.

Durch viele infizierte Computer beim Gegner wäre Polen in der Lage, dessen militärische Systeme zu lähmen, kommentierten Experten. Die Ausschreibung, die das Ministerium gemeinsam mit dem Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung (NCBiR ) vorbereitet hat, sieht den Kauf von „Hard- und Software für den wirksamen, aktiven und passiven Kampf im Datenkommunikationsnetz“ vor. Demnach will die Armee die Möglichkeit haben, die Kontrolle über Computer, Router and Internet-Zugangspunkte zu übernehmen.