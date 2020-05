Post baut Selbstbedienung aus

Die meisten der in Österreich existierenden 272 Selbstbedienungszonen sind in unmittelbarer Nähe oder in den Foyers der Filialen untergebracht. Bei Unklarheiten können Post-Mitarbeiter zumindest während der Filial-Öffnungszeiten aushelfen. Der komplett abgekoppelte Standort Landstraßer Hauptstraße ist aufgrund der Renovierung der nahe gelegenen Hauptfiliale im dritten Wiener Gemeindebezirk ein Sonderfall. Wenn Zusteller ihre Pakete nicht abgeben können, landen diese bei freien Platzkapazitäten in der Abholstation. Kunden können das Paket rund um die Uhr, auch an Feiertagen abholen. Der Zutritt erfolgt wie bei Bankfoyers mit einer Bankomatkarte. Mitarbeiter der Post sind im Normalfall nicht anwesend.

Bis Jahresende soll das Netz der 2012 eingeführten Selbstbedienungszonen auf 300 anwachsen. Investiert wird vor allem in die Ende 2013 erstmals installierten Abholstationen. Diese sollen von aktuell 159 auf 200 erhöht werden. "Die Selbstbedienung verkürzt Schlangen und Wartezeiten für Kunden in den Filialen. Das Konzept ist keineswegs als Ersatz für klassische Filialen gedacht", sagt Post-Sprecher Michael Homola zur futurezone. Die Selbstbedienungszonen würden hervorragend angenommen, Beschwerden gebe es so gut wie keine, so Homola.