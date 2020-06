Post erleichtert Online-Bestellungen aus UK und USA

Wer bisher Artikel in den USA oder UK bestellen wollte, stand oft vor dem Problem, dass Online-Händler häufig nicht nach Österreich liefern. Für die Bestellung ist meist eine US-Adresse beziehungsweise eine Wohnadresse in Großbritannien notwendig.

Mit buybuy.at hat die Österreichische Post nun ein neues Service gestartet, womit Kunden auch Online-Bestellungen in den USA und Großbritannien vornehmen können, auch wenn die Onlineplattformen nicht ins Ausland liefern.

„Sobald die Lieferung in einer der Post-Logistikzentren in den USA oder Großbritannien angekommen ist, unterstützt die Post die Kunden bei den Zoll- und Steuerformalitäten und stellt die Sendungen in Österreich zu“, verspricht der teilstaatliche Konzern in einer Aussendung von Montag.