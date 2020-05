@Potus: US-Präsident erstmals offiziell auf Twitter

"Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account", schrieb Barack Obama unter dem Twitternamen @POTUS. Das Akronym steht für President Of The United States. Das Weiße Haus erklärte, was es mit dem neuen Kanal auf sich hat: „Das @POTUS Twitterkonto wird als neue Möglichkeit für Präsident Obama dienen, direkt mit dem amerikanischem Volk in Kontakt zu treten“.

Tweets von diesem Konto kämen nur von ihm persönlich. Das bedeutet auch, dass im Januar 2017 sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin das Konto übernehmen wird. Das Konto verzeichnete kurz nach der Freischaltung einen Ansturm von Followern. Zunächst kamen jede Minute Tausende hinzu, bereits kurz nach 19:00 stand der Account bei über 436.000 Abonnenten.